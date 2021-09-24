Газпром увеличил закачку в ПХГ севера Европы до максимума за 2 месяца

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Закачка природного газа в используемые "Газпромом" хранилища северо-западной Европы за газовые сутки 23 сентября достигла максимального уровня за последние почти два месяца (с 30 июля), свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

На данный момент идет закачка в три ПХГ: "Реден" (заполнено на 4,75%) и "Йемгум" (64,07%) в Германии и "Бергермеер" (24,23%) в Нидерландах. Не ведется ни закачка, ни отбор из хранилищ "Хайдах" в Австрии и "Катарина" (43,54%) в ФРГ. Впереди выходные дни, когда текущий спрос в системе снижается и высвобождается больше ресурсов для закачки газа в хранилища, чем европейские газовики активно пользуются.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность заполнить их из-за глобального дефицита к наступлению холодов до безопасного уровня является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии. Ноябрьский фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts уже достиг $982 за тысячу кубометров. Индекс отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых франко-судном (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских подземок для компании - безусловный приоритет. В середине сентября компания сообщала, что закачка в ПХГ России продолжается в интенсивном режиме, и на закачку в России (325 млн куб. м в сутки) уходит около четверти его текущей добычи (примерно 1,37 млрд куб. м в сутки).

В августе ресурсы газа "Газпрома" для закачки сокращались на фоне аварии на уренгойском Заводе подготовки конденсата к транспорту, который технологически связан с добычей газа в Надым-Пур-Тазовской газоносной провинции.

В целом по Европе по итогам газовых суток 23 сентября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 72,78%. Это на 15,7 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. В сентябре темпы закачки газа в ПХГ находятся примерно на уровне среднемноголетних значений (уступают им всего около 5%), однако этого совершенно недостаточно для доведения уровня запасов в ПХГ до уровня, хотя бы близко соответствующего показателю прошлых лет.

Приток СПГ на терминалы региона в сентябре снижается к прошлогоднему уровню на 6%.

Спотовая цена газа в Европе после рывков в сторону $1000 за тысячу кубометров и резких отскоков в настоящее время стабилизировалась выше $800 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах стоит $827 за тысячу кубов.

В России в этом году отопительный сезон начался раньше обычного. В сентябре средняя температура воздуха по России на 2,6 градуса ниже, чем год назад. Этот тренд прослеживается и в Европе, но пока с меньшей интенсивностью - в нынешнем сентябре там лишь на один градус холоднее.