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Надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обойдется бюджету в 211 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Введенная с 2021 года сроком на десять лет для НПЗ дополнительная инвестиционная надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье приведет к выпадающим доходам российского бюджета в 2022-2024 годах в размере 211 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.

Оценка выпадающих доходов по надбавке к обратному акцизу составляет на 2011 год - 42 млрд рублей; 2022 год - 59,8 млрд рублей; в 2023 году - 69,9 млрд рублей; в 2024 году - 81,42 млрд рублей.

Речь идет о принятом Госдумой в сентябре 2020 года законе (№987383-7), который вводил ряд мер для поддержки нефтегазохимического комплекса и НПЗ. Инвестиционная надбавка (коэффициент Кинв), увеличивала сумму уже существующего обратного акциза на нефтяное сырье для НПЗ, которые вложили в модернизацию нефтепереработки более 50 млрд рублей либо в развитие сопутствующих месторождений более 30 млрд рублей. Для этого нефтепереработчикам нужно было заключить соглашение с Минэнерго до 1 октября 2021 г.

"Основными бенефициарами предлагаемых мер стимулирования станут крупные НПЗ. Ежегодная субсидия для них может составить 30% ставки Анс (акциза на нефтяное сырье - ИФ) или около 5 млрд. рублей", - прогнозировали в KPMG.

Как сообщалось, сам обратный акциз на нефтяное сырье был введен с 1 января 2019 г. он компенсирует нефтяным компаниям затраты на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок для обеспечения рентабельности поставок и недопущения повышения цен на нефтепродукты сверх инфляции при росте их цен на мировых рынках.

KPMG

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