Нефтепереработчики попросят продлить срок инвестсоглашений по модернизации НПЗ на 2 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Компании-владельцы нефеперерабатывающих заводов намерены просить правительство продлить сроки модернизации производств по инвестиционным соглашениям с Минэнерго на два года с сохранением действия инвестиционной надбавки (коэффициент Кинв).

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов. По его словам, такое решение было принято на совещании главных технологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, прошедшем в апреле на базе ООО "КИНЕФ".

"Необходимость продления сроков действия соглашений между нефтяными компаниями и Минэнерго проявилась сразу после введения беспрецедентных санкций. Последние десятилетия российские компании широко закупали технологии и оборудование у ведущих западных компаний. Отсутствие подобной возможности на текущий момент требует перепроектирования с применением отечественного (или из дружественных стран) оборудования. Для этого и нужно продлять сроки", - сказал Иванов.

Он отметил, что самыми проблемными в условиях санкций оказались технологии гидрокрекинга, коксования и производства водорода.

"Почти у всех компаний, подписавших соглашения, возникла необходимость в продлении сроков. Все участники процесса понимают необходимость данного продления, и остается только определить конкретные условия", - подчеркивает глава ассоциации.

В протоколе в числе участников совещания упомянуты "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "ТАИФ", "ТАНЕКО" (контролируется "Татнефтью"), "Газпром переработка" и "Мозырский НПЗ".

Дополнительная инвестиционная надбавка (коэффициент Кинв) к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, реализующих проекты модернизации, была введена в 2021 году сроком на десять лет (постановление правительства от 19 февраля 2021 года № 219). В рамках этого механизма Минэнерго заключило с нефтяными компаниями 21 инвестсоглашение на сумму более 1,6 трлн рублей. Сейчас эти инвестсоглашения предполагают завершение модернизации производств до конца 2026 года. Несоблюдение сроков приводит к лишению права на инвестиционную надбавку к налоговому вычету в течение всего срока действия, начиная с первого налогового периода ее применения.

В апреле 2022 года Минфин сообщил, что направил в правительство законопроект, увеличивающий для НПЗ срок модернизации производств по инвестсоглашениям на два года, однако о дальнейшей судьбе этой инициативы не сообщалось.