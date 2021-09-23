Глава Минэкономразвития отметил "структурные изменения" на мировом рынке мяса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития следит за ситуацией на мировом рынке мяса в плане влияния его цен на российский рынок, заявил глава ведомства Максим Решетников.

"Отдельно сморим сейчас за ситуацией на мировом рынке мяса, там определенные структурные изменения происходят, мы за этим тоже наблюдаем", - сказал он журналистам.

Индекс цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в августе 2021 года повысился на 22% в годовом измерении. В августе выросли международные котировки баранины и говядины, что объясняется активными закупками, прежде всего, со стороны Китая и снижением численности поголовья убойных животных в Океании. Выросли цены на мясо птицы, чему способствовали стабильный импортный спрос со стороны Восточной Азии и Ближнего Востока и ограниченное увеличение производства в некоторых крупных странах-экспортерах из-за высоких производственных затрат и дефицита рабочей силы. Цены на свинину, напротив, снизились в связи с дальнейшим сокращением закупок Китаем и низким внутренним спросом в Европе на фоне незначительного увеличения поголовья убойных животных.

Что же касается возобновившегося в августе роста мировых цен на зерновые и растительные масла, то, как заявил глава Минэкономразвития, "рассчитываем, что наш демпфер по зерну (действует со 2 июня - ИФ) и введенный с 1 сентября демпфер по подсолнечному маслу значительную часть этой нагрузки снимут".

Решетников напомнил, что пошлина на пшеницу повысилась с $29,4 за тонну на начало июня до нынешней $50,9 за тонну.

"Рассчитываем, что это предотвратит перенос (роста мировых цен - ИФ) на внутренний рынок, демпфер работает. По данным Минсельхоза, внутренняя цена производителя, несмотря на мировой рост, в течение этого года более-менее держалась", - сказал он.

Говоря о ситуации на рынке плодоовощной продукции, Решетников заявил, что цены на нее "существенно выросли за предыдущий сезон и не торопятся возвращаться на свои нормальные уровни".