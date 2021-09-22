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Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ объяснил подорожание мяса, прежде всего курятины, сезонным ростом спроса.

Как сообщает ведомство, на 22 сентября стоимость говядины у производителей за месяц поднялась на 1,2%, мяса кур - на 2,7%, свинины - на 0,6%, баранины - на 0,5%. "Наиболее выраженно отмечается сезонный рост цен на мясо кур, обусловленный значительным повышением спроса на эту продукцию как наиболее доступный источник белка, - говорится в комментарии. - В частности, мясо птицы входит в меню образовательных учреждений. Кроме того, на ценовой динамике отражается повышение спроса на данную продукцию со стороны перерабатывающих предприятий, которые все чаще отдают предпочтение птице в рецептурах полуфабрикатов и колбасных изделий".

В Минсельхоз рассчитывают, что принимаемые правительством меры "для сглаживания ценовых колебаний на рынке животноводческой продукции" в условиях роста цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, упаковку и транспорт позволят увеличить темпы прироста производства свинины и восстановить объемы в птицеводстве.

Комментируя ситуацию на рынке яиц, ведомство отмечает, что их стоимость "восстанавливается до характерного для данного времени года уровня после снижения в летний период". При этом с начала текущего года яйца первой категории подешевели на 26,4%, второй - на 29,2%.

Цены производителей на плодоовощную продукцию демонстрируют менее выраженную динамику относительно розничных, констатирует Минсельхоз. За месяц свекла подешевела на 4,7%, репчатый лук - на 1,4%, морковь - подорожала на 2,1%, капуста - на 1,1%, картофель - на 0,8%.

Помидоры у производителей за месяц подорожали на 2%, огурцы - на 6%. "Рост цен на них связан с сезонным фактором и замещением овощей открытого грунта более дорогими томатами и огурцами из парников", - поясняет ведомство.

Как сообщил Росстат в среду, рост потребительских цен на курятину за неделю с 14 по 20 сентября ускорился до 1,25% (на 0,4% неделей ранее), на яйца - на 2,1% (также на 0,4%). Плодоовощная продукция подорожала на 0,3% (снижение на 0,7%).

Минсельхоз РФ Росстат

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