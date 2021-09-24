Москва поднялась на 50-е место рейтинга крупнейших финансовых центров мира

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нью-Йорк продолжает оставаться на лидирующей позиции рейтинга крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.

Он обгоняет Лондон, занимающий второе место, на 22 пункта, свидетельствуют данные индекса Global Financial Centres Index (GFCI).

При этом на третью строчку поднялся Гонконг, отстающий от британской столицы на 24 пункта. За ним с разницей в один пункт следуют Сингапур, Сан-Франциско (поднялся сразу на семь позиций), Шанхай (упал с третьего места весной), Лос-Анджелес и Пекин.

Далее идет Токио, а топ-10 замыкает Париж, который продвинулся вверх в списке сразу на 15 мест.

Москва переместилась вверх на семь позиций и теперь занимает 50-е место (между Тель-Авивом и Калгари). При этом Санкт-Петербург опустился сразу на 22 строки - до 110-й позиции.

Казахский Нур-Султан поднялся на три строчки - до 75-го места, Алма-Ата - на восемнадцать и теперь находится на 83-м месте. Баку прибавил две позиции и достиг 105-го места.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 30-м по счету). В этот раз в него вошли 116 городов: по сравнению с весенним списком добавились Кигали (столица Руанды) и Лагос (столица Нигерии). Последний рейтинг был составлен на основе опроса свыше 12,86 тыс. респондентов.

"Мы очень позитивно расцениваем наше усиление позиций в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, - сказал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе агентству "Интерфакс". - За последний год Москва многое сделала для того, чтобы подняться в этом рейтинге. Но, на наш взгляд, даже нынешнее 50-е место не соответствует уровню развития финансового сектора Москвы, который, на самом деле, является одним из ведущих в Европе, и нам, конечно же, хотелось бы подниматься все выше и выше".

Он отметил, что рейтинг включает в себя оценку не только достижений в финансовой сфере, но и глобального развития города - инфраструктурного и социального.

"За последние годы мы здорово подросли в части инфраструктуры, хорошо растем в позициях финансовых технологий. Масштабными темпами у нас развивается финтех, что можно заметить даже на бытовом уровне, а не только оценивая профессиональные приложения. Наконец, у нас высокотехнологичная биржа, признанная большим количеством иностранных участников", - заявил Дридзе.

"Но нам и есть в чем расти. В первую очередь - это репутация. Нам необходимо популяризировать Москву как финансовый центр; как место, где люди, используя широкий высокотехнологический инструментарий, могут зарабатывать деньги; как место, где безопасно именно с финансовой точки зрения", - отметил он.

"Мы заказывали исследование у составителей этого рейтинга и хотели понять, по каким причинам мы находимся на этой позиции, ниже нашего собственного ощущения. На что нам ответили, что одна из существенных проблем - это то, что наш собственный рынок сам себя недооценивает. Поэтому нам нужно укреплять уверенность в нашем рынке среди его участников и в мировом сообществе. Нам важно поддерживать единые правила игры и убеждать в этой стабильности участников рынка", - сказал Дридзе.