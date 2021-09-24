Газовоз "Газпрома" принял первый груз с "Ямала СПГ" и направился в Индию по Севморпути

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Плавучая регазификационная установка "Газпрома" "Маршал Василевский", построенная для аварийного снабжения газом Калининградской области, которая в "мирное время" также выполняет функции обычного танкера для перевозки СПГ, приняла первый груз с завода "Ямал СПГ".

Пресс-служба "Совкомфлота" (управляет судном) сообщила, что "Маршал Василевский" 23 сентября "успешно принял на борт партию СПГ с завода "Ямал СПГ" и вышел в рейс по трассе Северного морского пути. По завершении погрузки судно с грузом 162 тыс. 505 куб. м СПГ взяло курс на порт Дабхол, Индия".

Ранее судно успешно преодолело восточный сектор Арктики, совершив самостоятельный переход по СМП от Берингова пролива в порт погрузки за 10 суток без ледокольного сопровождения, отмечает судовладелец ООО "Газпром флот".

"ПРГУ в текущем году прошло промежуточное освидетельствование Российского морского регистра судоходства на соответствие требованиям для судов полярного плавания и впервые получило разрешение от ФГБУ "Администрация Северного морского пути" на самостоятельное плавание в акватории СМП.

Судно "Маршал Василевский" – единственная ПРГУ в России, построено на класс Arc4 под надзором Российского морского регистра судоходства и Судового регистра Ллойда, выполнено по типу судов 2G, определенному Международными правилами постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы", - отмечает "Газпром флот".