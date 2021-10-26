Газовоз "Газпрома" "Маршал Василевский" впервые прошел с грузом СПГ по Севморпути

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Танкер Газпрома "Маршал Василевский" впервые совершил переход по Северному морскому пути (СМП) с грузом сжиженного природного газа (СПГ). Судно находится во фрахте Группы "Газпром экспорт", сообщила компания.

23 сентября "Маршал Василевский" принял груз российского СПГ в порту Сабетта на Ямале (здесь расположен завод "Ямал СПГ" – участники "НОВАТЭК", TotalEnergies (CNPC и SRF) и взял курс на индийский порт Дабхол. На пути в Индию судно прошло по СМП, а затем зашло в порты Сингапура и Коломбо. Весь путь занял ровно месяц.

В Дабхол "Маршал Василевский" прибыл 23 октября. Груз СПГ доставлен в рамках долгосрочного контракта с индийской GAIL.

"Маршал Василевский" – единственная в России плавучая регазификационная установка (ПРГУ). Судно также может использоваться для перевозки СПГ. Оно имеет арктический класс Arc4, то есть самостоятельно может преодолевать льды толщиной до 80 см. Танкер ходит под флагом РФ.

Владелец судна - ООО "Газпром флот", фрахтователь – ООО "Газпром экспорт", техническое управление осуществляет группа компаний "Совкомфлот".

FSRU "Маршал Василевский" (стоит почти $300 млн) и регазификационный терминал (42 млрд рублей) представляют собой альтернативную систему газоснабжения Калининградской области (на случай гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву - страну НАТО). После запуска терминала в 2019 году судно полгода простояло без дела в Калининграде, а затем начало перевозить грузы СПГ по всему миру.