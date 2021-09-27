Минфин и ЦБ поддержали запрет на выдачу потребительских кредитов по плавающей ставке

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект положительного заключения правительства на внесенный ранее в Госдуму депутатский законопроект, который запрещает с 1 апреля 2022 году выдачу гражданам определенных категорий кредитов по плавающей ставке, законопроект также поддержал Центральный банк.

"Учитывая, что кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам несут ряд рисков, в целях защиты интересов заемщиков - физических лиц законопроектом предусмотрено введение ограничений при установлении переменной процентной ставки по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в проекте отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

По мнению Минфина, принятие законопроекта позволит банкам управлять своим процентным риском, а также создаст условия для недопущения социальных рисков и рисков финансовой стабильности. "Учитывая вышеизложенное, законопроект поддерживается правительством", - говорится в отзыве. "Банк России рассмотрел проект федерального закона (...) и сообщает о его поддержке", - отмечается в отзыве ЦБ.

Запрет применения плавающей ставки для потребкредитов

Как сообщалось, законопроект (N1212906-7) был внесен в парламент в июле.

Документ предусматривает, что запрет применения плавающей ставки для потребительских кредитов, включая ипотеку, будет распространяться на:

- кредиты, сумма которых ниже минимального установленного правительством по согласованию с ЦБ размера (с учетом региональных особенностей);

- кредиты на срок свыше 20 лет;

- кредиты на срок меньше 1 года.

Если сумма кредита будет находиться в диапазоне устанавливаемых правительством минимальной и максимальной величин, то значение плавающей ставки определяется с учетом следующего:

- максимальный размер плавающей ставки не может превышать усыновленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта;

- заемщик вправе в течение срока действия договора при увеличении плавающей ставки потребовать изменить его условия в части увеличения срока возврата кредита;

- при увеличении плавающей ставки срок возврата кредита не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора.

В том случае, если объем выдаваемых банками и некредитными финансовыми организациями кредитов с плавающей ставкой будет сопряжен с рисками для финансовой устойчивости банковской системы, Банк России сможет установить максимальную допустимую долю кредитов с переменной ставкой.

С идеей ограничить выдачу розничных кредитов с плавающей ставкой выступил ЦБ, который подготовил специальный консультативный доклад для обсуждения с рынком. Банк России пришел к выводу, что полный запрет плавающих ставок снижает возможности расширения кредитования, поэтому регулирование должно действовать для определенного вида кредитов.