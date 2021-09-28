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Кабмин с оговорками поддержал наделение ЦБ правом ограничивать потребкредитование

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы должны более подробно обосновать необходимость наделения ЦБ РФ правом вводить количественные ограничения по кредитам для населения, говорится в отзыве правительства на соответствующий законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс".

По мнению правительства РФ, ограничения следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования, нужно убрать дифференцированный подход к различным банкам, вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Данные замечания содержатся в направленном накануне в Госдуму отзыве правительства на депутатский законопроект, который для предотвращения закредитованности граждан наделяет совет директоров ЦБ правом для банков и МФО вводить прямые количественные ограничения на выдачу розничных кредитов гражданам.

Законопроект признает недействительной статью 43 Закона о ЦБ, согласно которой регулятор вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных организаций, в исключительных случаях и только после консультаций с правительством. Вместо этого в закон вводится норма о том, что данное решение может приниматься на основании решения совета директоров ЦБ.

"Необходимо отметить, что (...) правительство РФ обеспечивает проведение единой финансовой и денежно-кредитной политики. В связи с чем изменения в статью 43 указанного федерального закона должны быть исключены", - говорится в отзыве. Правительство предлагает ЦБ прописать свои полномочиями в части введения макропруденциальных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов в главе о развитии финансового рынка.

"Необходимо конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в отзыве.

Кроме того, законопроект предполагал, что прямые количественные ограничения будут дифференцированы по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, или отнесения кредитных организаций к системно значимым. "Положения о применении дифференцированного подхода в мерах макропруденциального регулирования к различным участникам банковского рынка не могут быть поддержаны и подлежат исключению", - говорится в документе.

Замечания кабинета министров вызвала и норма, которая обязывала кредиторов доводить до сведения заемщиков на своем официальном сайте, в помещениях и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях. По мнению правительства, данная информация не влияет на принятие решения о получении кредита и лишь ведет к дополнительной нагрузке на участников рынка. "В связи с чем данное положение подлежит исключению из законопроекта", - говорится в отзыве.

Правительство напоминает, что установление прямых количественных ограничений является дополнительным инструментом макропруденциального регулирования, однако в арсенале Банка России присутствуют действующие механизмы, направленные на регулирование рынка, в том числе потребительского кредитования, например, применение показателей долговой нагрузки и коэффициентов риска при расчете нагрузки на капитал банков.

"При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит результатов анализа текущей ситуации в сфере роста необеспеченного потребительского кредитования, потребовавшей разработки законопроекта. В связи с чем пояснительная записка к законопроекту должна быть доработана с включением в нее результатов указанного анализа и подробных обоснований необходимости введения нового макропруденциального инструментария", - говорится в отзыве.

В целом, несмотря на ряд критических замечаний, правительство законопроект поддержало и предложило учесть их к доработке текста ко второму чтению.

Проблема с потребкредитованием

В начале сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обеспокоен темпами роста потребительского кредитования, при сохранении текущих тенденций не исключает дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения этого сегмента. На накопление рисков в потребкредитовании обращал внимание помощник президента РФ Максим Орешкин.

Риски возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования отмечались в 2019 году, однако ЦБ удалось купировать их повышением надбавок к коэффициентам рискам. В 2021 году беззалоговое кредитование вновь ускорилось, что вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило ЦБ вновь ужесточать макропруденциальные требования.

Банк России не раз отмечал, что повышение макронадбавок по розничным кредитам может иметь ограниченный эффект в силу наличия запаса капитала у некоторых банков. По мнению регулятора, более действенным механизмом были бы прямые ограничения.

Госдума ЦБ РФ

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