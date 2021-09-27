Нефть Brent подорожала до $79,58 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем на торгах в понедельник на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Нефть продолжит дорожать, поскольку нынешний объем предложения недостаточен в условиях быстро растущего спроса, заявил в понедельник со-руководитель подразделения нефтяного трейдинга Trafigura Group Бен Лукок.

Аналитики Goldman Sachs, тем временем, прогнозируют подъем цены Brent до $90 за баррель к концу текущего года, отмечая, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по московскому времени составляет $79,58 за баррель, что на $1,49 (1,91%) выше цены на закрытие рынка в пятницу. В течение сессии цена поднималась до $79,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,47 (1,99%), до $75,45 за баррель.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства нефти странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.

"Глобальный спрос на нефть вернулся к доковидным уровням, в том числе, благодаря росту мобильности в Азии, включая Китай, в то время как последствия "дельты" для рынка ослабевают", - говорится в обзоре Goldman.

Внимание трейдеров смещается к очередному заседанию ОПЕК+, которое должно пройти 4 октября. По итогам предыдущей встречи, государства ОПЕК+ сохранили план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.