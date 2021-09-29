Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $77,87 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на вновь появившихся опасениях по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии, пишет Trading Economics.

К 8:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,22 (1,54%), до $77,87 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,44 (0,6%) - до $79,09 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,19 (1,58%), до $74,1 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,16 (0,2%) - до $75,29 за баррель.

Экономисты Goldman Sachs накануне ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении. Теперь аналитики банка ожидают рост ВВП страны на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз был 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

В то же время цены на нефть остаются вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в октябре 2018 года, на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Brent WTI Ида США Мексиканский залив Коронавирус Китай

Новости по теме

Новости

Каналы Russia Today удалили с YouTube за нарушение условий использования сервиса

Каналы Russia Today удалили с YouTube за нарушение условий использования сервиса

Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое

Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое

Бывших владельцев и руководство "ВИМ-Авиа" хотят привлечь к ответственности по ее долгам

Средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

Средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

Мишустин поручил Минфину исключить "налог на дивиденды" из поправок в НК РФ

Эксперты сочли, что РФ может потерять лидерство на мировом рынке пшеницы

Эксперты сочли, что РФ может потерять лидерство на мировом рынке пшеницы

Бывший предправления Татфондбанка Мусин приговорен к 12 годам колонии

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');