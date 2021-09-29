Brent подешевела до $77,87 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на вновь появившихся опасениях по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии, пишет Trading Economics.

К 8:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,22 (1,54%), до $77,87 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,44 (0,6%) - до $79,09 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,19 (1,58%), до $74,1 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,16 (0,2%) - до $75,29 за баррель.

Экономисты Goldman Sachs накануне ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении. Теперь аналитики банка ожидают рост ВВП страны на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз был 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

В то же время цены на нефть остаются вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в октябре 2018 года, на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.