Консорциум во главе с Proxima Capital Group стал мажоритарием компании-владельца Ru-Center

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мажоритарным акционером компании-владельца регистратора доменных имен Ru-Center стал консорциум инвесторов во главе с Proxima Capital Group, следует из пресс-релизов участников сделки - медиахолдинга РБК и Proxima Capital Group.

В понедельник РБК сообщила о закрытии "сделки по привлечению инвестиций" в сегмент "Digital инфраструктура для бизнеса", который включает бренды и ключевые операционные компании ООО "Ру-Центр Групп" (работает на рынке под брендами "Ru-Center", "Регистратор Р01" и "SpaceWeb").

В финансовом отчете РБК по итогам 6 месяцев 2021 года сообщалось о планах по продаже ООО "Ру-Центр Групп", предварительное соглашение о продаже сегмента было подписано в августе.

По условиям сделки РБК продает 100% ООО "Ру-Центр Групп" компании ООО "Ру-Веб. Инвестиции".

"Ру-Веб. Инвестиции" объединяет консорциум частных инвесторов, лидером которого выступает Proxima Capital Group, отмечается в релизе последней.

Общая сумма сделки не раскрывается. Уточняется, что она оплачена денежными средствами, кроме того РБК получает 25-процентную долю в "Ру-Веб. Инвестиции".

Proxima Capital Group основана в 2013 году бывшим зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком. В ее портфеле такие проекты как оптово-распределительный центр "РусАгроМаркет", производитель фанеры и МДФ United Panel Group, производитель керамогранита "Квадро Декор", сервис индивидуального хранения вещей "АльфаСклад", каршеринговый сервис "СитиДрайв" (входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере доставки еды и транспорта).

По словам Татарчука (управляющий партнер Proxima Capital Group), Ru-Center обладает существенным потенциалом развития, и консорциум инвесторов в среднесрочной перспективе готов "привлекать дополнительные инвестиции для реализации стратегии развития компании".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 24 сентября ООО "Ру-Центр Групп" на 99% принадлежит ООО "Ру-Веб. Инвестиции", еще 1% – у АО "Региональный сетевой информационный центр" (РСИЦ).

ООО "Ру-Центр Групп" владеет ООО "Спейсвэб", АО РСИЦ, ООО "Регистратор Р01" (через РСИЦ), а также ООО "Хостком".

РСИЦ (Ru-Center) является ключевым активом группы - выручка компании в 2020 году составила 2,35 млрд рублей, чистая прибыль - 710,24 млн рублей.

"Ру-Веб. Инвестиции" зарегистрирована в марте 2021 года, она на 75% принадлежит АО "Ру-Веб", оставшаяся доля – у кипрской JSC Ru Center International Ltd.

АО "Ру-Веб" зарегистрировано в августе 2019 года Сергеем Антиповым. Принадлежащая компании доля в "Ру-Веб. Инвестиции" заложена в банке ВТБ по договору от 17 сентября 2021 года.