Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РБК продает компанию-владельца регистратора доменных имен Ru-Center

РБК продает компанию-владельца регистратора доменных имен Ru-Center
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Медиахолдинг РБК планирует продать ООО "Ру-Центр Групп", куда входит один из крупнейших в РФ регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров Ru-Center, следует из отчетности компании.

Продажа актива вместе с его дочерними компаниями осуществляется в рамках продажи сегмента "Digital инфраструктура для бизнеса" - РБК уже подписал предварительное соглашение о сделке.

Как указано в отчете РБК, на 30 июня чистые активы сегмента составляют 3,97 млрд рублей, а гудвилл - 674 млн рублей.

Ожидается, что сделка должна быть закрыта в течение сентября, ее окончательная стоимость будет определена до 10 сентября.

Кто выступает покупателем "Ру-Центр Групп" и его "дочек", в отчете РБК не указано. В пресс-службе РБК на запрос "Интерфакса" не ответили.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ру-Центр Групп" владеет ООО "Спейсвэб", АО "Региональный сетевой информационный центр" (РСИЦ), ООО "Регистратор Р01" (через РСИЦ), а также ООО "Хостком".

РСИЦ (Ru-Center) является ключевым активом группы - выручка компании в 2020 году составила 2,35 млрд рублей, чистая прибыль - 710,24 млн рублей.

Доходы "Хостком" в прошлом году составили 248,7 млн рублей, "Спейсвэба" - 179,1 млн рублей, "Регистратора Р01" - 137,3 млн рублей.

На долю РСИЦ и "Регистратор Р01" по итогам прошлого года пришлось 32% российского рынка доменных имен в сегменте .ru и 36% в сегменте .рф (данные Координационного центра доменов .ru и .рф).

РБК Ru-Center

Новости

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

Акции "КАМАЗа" взлетели в цене на 40%

"Яндекс" может консолидировать 100% "Яндекс.Такси" в течение 2 лет, потратив $2 млрд

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Цена газа в Европе превысила $600/тыс. кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');