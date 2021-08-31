РБК продает компанию-владельца регистратора доменных имен Ru-Center

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Медиахолдинг РБК планирует продать ООО "Ру-Центр Групп", куда входит один из крупнейших в РФ регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров Ru-Center, следует из отчетности компании.

Продажа актива вместе с его дочерними компаниями осуществляется в рамках продажи сегмента "Digital инфраструктура для бизнеса" - РБК уже подписал предварительное соглашение о сделке.

Как указано в отчете РБК, на 30 июня чистые активы сегмента составляют 3,97 млрд рублей, а гудвилл - 674 млн рублей.

Ожидается, что сделка должна быть закрыта в течение сентября, ее окончательная стоимость будет определена до 10 сентября.

Кто выступает покупателем "Ру-Центр Групп" и его "дочек", в отчете РБК не указано. В пресс-службе РБК на запрос "Интерфакса" не ответили.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ру-Центр Групп" владеет ООО "Спейсвэб", АО "Региональный сетевой информационный центр" (РСИЦ), ООО "Регистратор Р01" (через РСИЦ), а также ООО "Хостком".

РСИЦ (Ru-Center) является ключевым активом группы - выручка компании в 2020 году составила 2,35 млрд рублей, чистая прибыль - 710,24 млн рублей.

Доходы "Хостком" в прошлом году составили 248,7 млн рублей, "Спейсвэба" - 179,1 млн рублей, "Регистратора Р01" - 137,3 млн рублей.

На долю РСИЦ и "Регистратор Р01" по итогам прошлого года пришлось 32% российского рынка доменных имен в сегменте .ru и 36% в сегменте .рф (данные Координационного центра доменов .ru и .рф).