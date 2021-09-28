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"Транснефть" поменяет гендиректора своей крупнейшей "дочки"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Транснефть" рассмотрит вопрос о согласовании назначения на должность генерального директора АО "Транснефть-Сибирь", сообщается в материалах компании.

Заседание пройдет 30 сентября.

Действующий гендиректор Виктор Бронников возглавляет "Транснефть-Сибирь" с сентября 2015 года.

АО "Транснефть-Сибирь" является самым крупным дочерним обществом в составе "Транснефти".

Обслуживает 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью 9,3 тыс. км. По транспортной системе АО "Транснефть-Сибирь" перекачивается вся добываемая в Тюменской области (с учетом автономных округов) нефть - около 300 млн тонн нефти в год.

Транснефть Транснефть-Сибирь

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