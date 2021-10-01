Назначен новый гендиректор крупнейшей "дочки" "Транснефти"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором АО "Транснефть-Сибирь" назначен Рустэм Исламов, ранее возглавлявший АО "Транснефть-Север", сообщила пресс-служба "Транснефть-Сибири".

Прежним гендиректором был Виктор Бронников, возглавлявший "Транснефть-Сибирь" с сентября 2015 года. Его полномочия прекращены в связи с выходом на пенсию.

В свою очередь, руководителем "Транснефть-Севера" вместо Исламова назначен главный инженер АО "Транснефть-Север" Владислав Крижанивский.

Исламов в 1997 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, в системе ПАО "Транснефть" работает в общей сложности более 20 лет. Был назначен гендиректором "Транснефть-Севера" в январе 2016 года.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Транснефти" 30 сентября планировал рассмотреть вопрос о согласовании назначения на должность гендиректора "Транснефть-Сибири". Источники в компании сообщали "Интерфаксу", что назначить могут Исламова.

АО "Транснефть-Сибирь" является самым крупным дочерним обществом в составе "Транснефти". Обслуживает 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью 9,3 тыс. км. По транспортной системе АО "Транснефть-Сибирь" перекачивается вся добываемая в Тюменской области (с учетом автономных округов) нефть - около 300 млн тонн в год.