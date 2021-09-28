Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник упал более чем в два раза к уровню понедельника, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

ЭкономикаЦена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. мЦена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. мЧитать подробнее

Поток газа на входе в Германии во вторник утром вышел на уровень менее 1,5 млн куб. м в час - после 3,4 млн куб. м в час в понедельник.

Новый уровень прокачки практически соответствует бронированию "Газпромом" польского участка "Ямала-Европы" на октябрь - 1,3 млн куб. м в сутки.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

Ямал-Европа

Новости по теме

Новости

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

Индекс МосБиржи впервые превысил 4100п во главе с "Газпромом"

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан объявил об отставке вслед за Розенгреном

Увеличение соцвыплат в 2020 году позволило избежать в РФ роста бедности

АЧС обнаружена в агрохолдинге "Мираторг" в Белгородской области

РФ в августе поставила исторический рекорд по экспорту зерна

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');