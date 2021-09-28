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BASF сократила производство аммиака из-за высоких цен на газ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Германская BASF объявила, что сократила производство аммиака на предприятиях в Антверпене и Людвигсхафене в связи с высокими ценами на газ.

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

BASF заявила, что из-за подъема цен на газ в Европе "экономика эксплуатации предприятий по производству аммиака в регионе стала чрезвычайно сложной". Компания продолжит следить за динамикой цены газа и будет "корректировать производства аммиака соответствующим образом".

BASF Германия Европа TTF ICE Futures

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