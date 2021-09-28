СП "Роснефти" и BP купило на аукционе 2 нефтяных участка в ЯНАО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - СП "Роснефти" и BP plc, ООО "Ермак Нефтегаз", купило на аукционе Хошгортъеганский и Хараеганский нефтяные участки в ЯНАО, сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Компания предложила за Хошгортъеганский участок 56,088 млн руб. при стартовом платеже в 50,989 млн руб., за Хараеганский - 75,713 млн руб. при начальной цене 68,83 млн руб.

Торги на Логасъеганский нефтегазоконденсатный участок не состоялись, так как не были сделаны шаги в аукционе.

В аукционах также принимали участие "Роснефть" и АО "НовоХим".

Хараеганский участок площадью 3,581 тыс. кв. км имеет ресурсы нефти по категории D1 в 19,105 млн т, газа - 10,945 млрд куб. м, конденсата - 0,318 млн т. Ресурсы нефти по категории D2 составляют 13,523 млн т, газа - 8,169 млрд куб. м, конденсата - 0,331 млн т.

Ближайший нефтепровод находится в 26 км от участка, газопровод проходит через участок, ближайшая железная дорога - в 150 км, автомобильная дорога: шоссе - в 25 км. Зимняя автомобильная дорога проходит через участок.

Хошгортъеганский участок площадью 5,742 тыс. кв. км имеет ресурсы по D1 по нефти - 12,5 млн т, газа - 11,2 млрд куб. м, конденсата - 0,5 млн т; по категории D2: нефти - 9,2 млн т, газа - 8,3 млрд куб. м, конденсата - 0,2 млн т.

Ближайший нефтепровод находится в 165 км от участка (Среднехулымское месторождение - пос. Бобровка), ближайший газопровод - в 65 км, ближайшая железная дорога - в 80 км, ЛЭП - 142 км, автомобильная дорога: шоссе - 168 км. Зимняя автомобильная дорога проходит через участок.