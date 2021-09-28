Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СП "Роснефти" и BP купило на аукционе 2 нефтяных участка в ЯНАО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - СП "Роснефти" и BP plc, ООО "Ермак Нефтегаз", купило на аукционе Хошгортъеганский и Хараеганский нефтяные участки в ЯНАО, сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Компания предложила за Хошгортъеганский участок 56,088 млн руб. при стартовом платеже в 50,989 млн руб., за Хараеганский - 75,713 млн руб. при начальной цене 68,83 млн руб.

Торги на Логасъеганский нефтегазоконденсатный участок не состоялись, так как не были сделаны шаги в аукционе.

В аукционах также принимали участие "Роснефть" и АО "НовоХим".

Хараеганский участок площадью 3,581 тыс. кв. км имеет ресурсы нефти по категории D1 в 19,105 млн т, газа - 10,945 млрд куб. м, конденсата - 0,318 млн т. Ресурсы нефти по категории D2 составляют 13,523 млн т, газа - 8,169 млрд куб. м, конденсата - 0,331 млн т.

Ближайший нефтепровод находится в 26 км от участка, газопровод проходит через участок, ближайшая железная дорога - в 150 км, автомобильная дорога: шоссе - в 25 км. Зимняя автомобильная дорога проходит через участок.

Хошгортъеганский участок площадью 5,742 тыс. кв. км имеет ресурсы по D1 по нефти - 12,5 млн т, газа - 11,2 млрд куб. м, конденсата - 0,5 млн т; по категории D2: нефти - 9,2 млн т, газа - 8,3 млрд куб. м, конденсата - 0,2 млн т.

Ближайший нефтепровод находится в 165 км от участка (Среднехулымское месторождение - пос. Бобровка), ближайший газопровод - в 65 км, ближайшая железная дорога - в 80 км, ЛЭП - 142 км, автомобильная дорога: шоссе - 168 км. Зимняя автомобильная дорога проходит через участок.

Роснефть BP

Новости

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

ЦБ уличил частных инвесторов в манипулировании акциями по стратегии pump&dump

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 г. до 4% с 3,7%

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по "Ямалу-Европе" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Индекс МосБиржи впервые превысил 4100п во главе с "Газпромом"

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан объявил об отставке вслед за Розенгреном

Увеличение соцвыплат в 2020 году позволило избежать в РФ роста бедности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');