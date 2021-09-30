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Акционеры "Роснефти" 30 сентября утвердят промежуточные дивиденды

Акционеры "Роснефти" 30 сентября утвердят промежуточные дивиденды
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании 30 сентября в заочной форме рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года.

Как сообщала компания, совет директоров НК рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рублей на акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 5 сентября. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным на 11 октября 2021 года.

Общая сумма средств, которая будет направлена "Роснефтью" на выплату дивидендов, составит 191 млрд рублей.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 382 млрд рублей, таким образом, на дивиденды будет направлено 50%. Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рублей, он разделен на 10,59 млрд акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

"Роснефть" по итогам 2020 года выплатила дивиденды в размере 6 рублей 94 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 73,55 млрд руб. В прошлом году из-за отрицательного показателя за первое полугодие промежуточные дивиденды не выплачивались. Суммарные дивиденды компании за 2019 год (с учетом промежуточных) составили 33 рубля 41 копейки на акцию, общая сумма выплат - 354 млрд рублей.

Роснефть

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