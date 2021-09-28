В "Газпром нефти" продление работы Приразломной назвали нетривиальной, но выполнимой задачей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Продление срока эксплуатации морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) "Приразломная" - задача не тривиальная, но реализуемая, сказал "Интерфаксу" гендиректор компании "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов в кулуарах международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

Приразломная - единственный проект по добыче нефти в российской Арктике. Изначально проектировалось, что платформа будет работать до 2038 года, но сейчас "Газпром нефть" изучает возможность продления срока ее работы на более длительный период.

"Работа на проекте "Приразломное" после 2038 года зависит от многих факторов. В первую очередь - от складывающейся конъюнктуры на мировом рынке углеводородов и предпосылок налогового режима в долгосрочной перспективе. С технической точки зрения, продление срока эксплуатации МЛСП "Приразломная" - хоть и не тривиальная для российской нефтегазовой отрасли задача, но вполне посильная и реализуемая. Уже сейчас наша команда прорабатывает необходимые долгосрочные мероприятия для ее решения. В первую очередь это касается антикоррозийной защиты корпуса платформы и поддержания технической целостности и надежности работы оборудования. Пока нерешаемых вопросов мы не видим", - сказал Рустамов.

Ранее замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщал, что компания снизила полку добычи на шельфовом Приразломном месторождении и увеличила ее срок, чтобы стабильно загружать инфраструктуру. Отвечая на вопрос, скорректировала ли компания планы освоения Приразломного месторождения, на котором ранее планировалось добывать около 6 млн тонн после 2020 года, он сказал: "Эти цифры добычи, что вы называете, относятся к более ранней стадии выработки проектных решений (по Приразломному - ИФ). В дальнейшем мы пришли к выводу, что у нас нет цели стремиться максимизировать полку добычи, скорее правильно обеспечить длительную полку и таким образом обеспечить стабильную загрузку созданной инфраструктуры. Максимальный объём добычи на Приразломном, на который стоит ориентироваться, составляет 4 млн тонн, будем последовательно расти до него с текущих 3,3 млн тонн".

Рустамов, комментируя тему использования инфраструктуры Приразломного для создания арктического хаба и получения так называемого синергетического эффекта, отметил, что для компании это и есть базовый подход к разработке и обустройству близлежащих месторождений в данном регионе.

"По факту можно сказать, что такой хаб уже создан нами для нужд Приразломного месторождения. Сюда входит инфраструктура вахтового поселка Варандей, включая вертодром "Арктический", налаженная транспортно-логистическая схема, и, конечно, ключевой элемент - сама наша платформа, которая имеет техническую возможность для подключения сторонних объектов и может выступать, как минимум, в качестве звена по хранению и отгрузке товарной нефти", - сказал топ-менеджер.

Комментируя перспективы подключения к Приразломному месторождению соседних участков "Газпром нефти", он отметил, что Долгинское месторождение и Северо-Западный участок недр уже рассматриваются "Газпром нефтью" в контуре Печорского кластера нефтегазодобычи.

Долгинское характеризуется высокими геологическими неопределенностями и требует продолжения работ по доразведке. По результатам проведённого комплекса геологоразведочных работ на Долгинском месторождении уточнено строение пермо-карбоновых продуктивных пластов, определены и локализованы перспективные объекты в ранее неопоискованных нижележащих девонских отложениях, намечены мероприятия по их доизучению. Последующая программа ГРР предусматривает проведение поисково-разведочного бурения на нижележащие горизонты с доразведкой уже открытых залежей.

Ресурсная база Северо-Западного участка в результате выполненных в 2017-2018 гг. сейсморазведочных работ увеличилась более чем в 2 раза. При этом выделено 15 структур и около 70 перспективных на нефть и газ объектов, определены приоритетные зоны проведения поисково-разведочного бурения. На текущий момент ведётся предпроектная проработка строительства поисковых скважин.

"Так как Долгинское месторождение и Северо-Западный ЛУ обладают значительными ресурсами, решение о подключении какого-либо из участков к Приразломному может быть принято только по результатам завершения программы геологоразведочных работ", - подчеркнул глава "Газпром нефть шельфа".

Говоря о других шельфовых участках компании, Рустамов сообщил, что по Хейсовскому (Баренцевом море) ведутся работы по поиску доступных технологических решений для рентабельного освоения участка. В 2021 году завершена обработка и интерпретация ранее полученных сейсмических данных 2Д, продолжается актуализация геологической концепции строения участка, оценка его ресурсов и формирование дальнейшей программы ГРР.

Высокий приоритет для компании сохраняет Южно-Обский участок в акватории Обской губы: "С момента приобретения нами лицензии на этот участок прошло совсем немного времени, но уже в 2019 году мы выполнили эколого-рыбохозяйственное картирование акватории участка и прилегающих территорий. На всех наших проектах компания самым внимательным образом подходит к охране природы, поэтому их реализация начинается с проработки вопросов, связанных с экологической безопасностью. Кроме того, за два года был успешно проведен комплекс работ, включающий переинтерпретацию сейсмоданных 2D, актуализацию геологической модели и уточнение ресурсного потенциала участка. В 2021-2023 годах нами запланировано проведение морских сейсморазведочных работ 3D и 2D, обработка и интерпретация данных, - отметил Рустамов.

"В текущем полевом сезоне мы приступили к выполнению сейсморазведочных работ. На данном этапе важно получить качественную геологическую информацию, выполнить камеральный этап и взвешенно принимать решения по дальнейшей программе работ, в том числе возможности строительства первой поисково-разведочной скважины в период 2024-2026 гг.", - добавил он.