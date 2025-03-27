Поиск

Предправления "Газпром нефти" отметил высокую эффективность летней логистики по СМП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" реализует целый ряд крупных проектов в арктической зоне России, отметил председатель правления компании Александр Дюков. По его словам, в общем объеме добычи "Газпром нефти" на долю углеводородов, добываемых в Арктике, приходится уже около 50%.

Совокупный объем добычи с платформы "Приразломная" - единственного действующего российского проекта на арктическом шельфе - превысил 30 млн тонн нефти.

Развиваются как действующие, так и новые проекты "Газпром нефти" на суше, в том числе масштабный проект по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского месторождения, продолжил Дюков.

"Газпром нефть" активно использует Северный морской путь для транспортировки углеводородов на рынки Азии, являясь одним из крупнейших грузоотправителей на этом маршруте.

"Логистика по СМП в летнюю навигацию показывает высокую экономическую эффективность, в 2025 году мы продолжим перевозки углеводородов по этому маршруту", - сказал Дюков.

При этом "Газпром нефть" использует собственную цифровую систему управления арктической логистикой "Капитан", которая существенно повышает эффективность морских перевозок. Дюков подчеркнул, что одна из ключевых задач при работе в Арктике - сохранение ее уникальной экосистемы.

"Вопросы экологии для нас всегда являются одними из самых приоритетных. Мы их учитываем в том числе при проектировании промышленных объектов. Так, например, наша платформа "Приразломная" работает по принципу нулевого сброса", - напомнил Дюков.

Кроме того, "Газпром нефть" недавно создала центр компетенций по реализации проектов в зоне вечной мерзлоты, который будет в том числе заниматься вопросами изучения и сохранения криолитозоны. "Мы считаем эти исследования очень важными, с учетом того, что свыше 65% площади России - от Кольского полуострова до Дальнего Востока - покрыто многолетнемерзлыми грунтами".

Александр Дюков Газпром нефть Северный морской путь Арктика Приразломная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу основателя компании

Журналистке Пономаренко из Барнаула увеличили срок за нападение на сотрудника ФСИН

Экс-гендиректор "Русагро" не признает вину по делу основателя компании Мошковича

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области

Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить

Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить

"Росатом" подтвердил планы по строительству и вводу Кольской АЭС-2

Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича

Разлив мазута в Керченском проливе

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Заявителем по делу Мошковича назван бизнесмен Буров

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2230 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6085 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });