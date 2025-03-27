Предправления "Газпром нефти" отметил высокую эффективность летней логистики по СМП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" реализует целый ряд крупных проектов в арктической зоне России, отметил председатель правления компании Александр Дюков. По его словам, в общем объеме добычи "Газпром нефти" на долю углеводородов, добываемых в Арктике, приходится уже около 50%.

Совокупный объем добычи с платформы "Приразломная" - единственного действующего российского проекта на арктическом шельфе - превысил 30 млн тонн нефти.

Развиваются как действующие, так и новые проекты "Газпром нефти" на суше, в том числе масштабный проект по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского месторождения, продолжил Дюков.

"Газпром нефть" активно использует Северный морской путь для транспортировки углеводородов на рынки Азии, являясь одним из крупнейших грузоотправителей на этом маршруте.

"Логистика по СМП в летнюю навигацию показывает высокую экономическую эффективность, в 2025 году мы продолжим перевозки углеводородов по этому маршруту", - сказал Дюков.

При этом "Газпром нефть" использует собственную цифровую систему управления арктической логистикой "Капитан", которая существенно повышает эффективность морских перевозок. Дюков подчеркнул, что одна из ключевых задач при работе в Арктике - сохранение ее уникальной экосистемы.

"Вопросы экологии для нас всегда являются одними из самых приоритетных. Мы их учитываем в том числе при проектировании промышленных объектов. Так, например, наша платформа "Приразломная" работает по принципу нулевого сброса", - напомнил Дюков.

Кроме того, "Газпром нефть" недавно создала центр компетенций по реализации проектов в зоне вечной мерзлоты, который будет в том числе заниматься вопросами изучения и сохранения криолитозоны. "Мы считаем эти исследования очень важными, с учетом того, что свыше 65% площади России - от Кольского полуострова до Дальнего Востока - покрыто многолетнемерзлыми грунтами".