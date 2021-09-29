"Роснефть" и Equinor будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" сообщила, что подписала с норвежской Equinor соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента, сообщила российская НК.

"Компании оценят потенциал применения на совместных проектах технологий и оборудования для обнаружения, измерения и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего метановых выбросов, а также будут стремиться достичь нулевого рутинного сжигания попутного газа к 2030 году", - говорится в пресс-релизе.

"Роснефть" и Equinor рассмотрят перспективы реализации новых проектов, предусматривающих применение альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации, использование технологий улавливания и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса ("синий" и "зеленый" водороды). Компании объединят усилия в области разработки стандартов низкоуглеродного проектирования для новых и существующих совместных добычных проектов.