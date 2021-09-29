Расписки "Русагро" упали на 3,4% на новостях об SPO

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) "Русагро" упали в начале торгов на Московской бирже в среду на 3,4% (до 1062,8 рубля за штуку) на новостях об SPO.

Структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%. Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместным букраннером - Газпромбанк.

SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ). В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода. По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом сделки, предварительно инвесторов ориентируют на завершение букбилдинга в четверг, 30 сентября. Ценовой диапазон до рынка пока не доведен. Цена последнего закрытия на LSE - $15,22, то есть общая стоимость выставленного на продажу пакета без учета традиционного для сделок SPO дисконта к рыночным котировкам - около $275 млн.

Мошкович и CEO "Русагро" Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Мошкович уверен в перспективах "Русагро", считает, что компания продолжит показывать впечатляющие результаты, и полагает, что ее стратегия позволит создать дополнительную акционерную стоимость, отмечается в сообщении. SPO позволит увеличить free float "Русагро" (сейчас составляет 20,6%) и повысить ликвидность бумаг. Мошкович, помимо "Русагро" владеющий крупными активами в сфере девелопмента, получит возможность расширить инвестиции в рамках существующего бизнеса и в новые проекты, сказано в сообщении.

"Русагро" также подчеркнула, что Мошкович останется ее крупнейшим акционером, продолжит возглавлять совет директоров и не планирует дальнейшего снижения доли.

Уставный капитал "Русагро" (Ros Agro plc) разделен на 27 млн 333,333 тыс. акций, одна акция равна пяти GDR. Бумаги "Русагро" обращаются на LSE и Московской бирже.

Основным владельцем компании является семья Мошковича (71,8%), 7,5% акций принадлежат гендиректору "Русагро" Басову, в свободном обращении - 20,6% (без учета казначейских GDR - 2 млн 135,313 тыс.).

"Русагро" в 2011 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже, по итогам которого привлекла $330 млн, в апреле 2016 года - SPO объемом $250 млн.