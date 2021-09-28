Структура Мошковича продаст 13,4% акций "Русагро" в рамках SPO

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO.

Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместным букраннером - Газпромбанк.

SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ). В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода. По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом сделки, предварительно инвесторов ориентируют на завершение букбилдинга в четверг, 30 сентября. Ценовой диапазон до рынка пока не доведен. Цена последнего закрытия на LSE - $15,22, то есть общая стоимость выставленного на продажу пакета без учета традиционного для сделок SPO дисконта к рыночным котировкам - около $275 млн.

Мошкович и гендиректор "Русагро" Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Мошкович уверен в перспективах "Русагро", считает, что компания продолжит показывать впечатляющие результаты, и полагает, что ее стратегия позволит создать дополнительную акционерную стоимость, отмечается в сообщении.

SPO позволит увеличить free float "Русагро" (сейчас составляет 20,6%) и повысить ликвидность бумаг. Мошкович, помимо "Русагро" владеющий крупными активами в сфере девелопмента, получит возможность расширить инвестиции в рамках существующего бизнеса и в новые проекты, сказано в сообщении.

"Русагро" также подчеркнула, что Мошкович останется ее крупнейшим акционером, продолжит возглавлять совет директоров и не планирует дальнейшего снижения доли.

Ранее в этом году Басов говорил, что продажа акций для привлечения финансирования в компанию не планируется, а вопрос о перспективах SPO в целях повышения ликвидности следует адресовать основному акционеру. В сентябре он также говорил, что не планирует продавать свой пакет.

Ранее во вторник директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию "Русагро" Светлана Кузнецова, отвечая на вопрос о возможности buyback, заявила, что компания, напротив, заинтересована в увеличении ликвидности.

Уставный капитал "Русагро" (Ros Agro plc) разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Бумаги "Русагро" обращаются на LSE и Московской бирже.

Основным владельцем компании является семья Мошковича (71,8%), 7,5% акций принадлежат гендиректору "Русагро" Басову, в свободном обращении - 20,6% (без учета казначейских GDR - 2 млн 135,313 тыс.).

"Русагро" в 2011 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже, по итогам которого привлекла $330 млн, в апреле 2016 года - SPO объемом $250 млн.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2020 года выручка "Русагро" выросла на 15%, до 159 млрд рублей. Компания закончила год с рекордной EBITDA, увеличив этот показатель на 65%, до 32 млрд рублей. Рентабельность EBITDA выросла до 20% с 14% в 2019 году.

Басов неоднократно говорил, что видит возможность улучшения показателей в 2021 году, несмотря на рекорды прошлого года и госрегулирование цен и экспорта агропродукции.

По итогам первого полугодия 2021 года выручка "Русагро" выросла на 45%, до 104,4 млрд рублей, EBITDA - на 86%, до 22,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 21% против 16% годом ранее. Чистая прибыль выросла на 81%, до 17,6 млрд рублей.

Одним из драйверов роста показателей "Русагро" аналитики называли благоприятную ценовую конъюнктуру - рост цен на основные сельхозкультуры и продовольствие.