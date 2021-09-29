Газ в Европе снова дороже $1000 за тысячу кубов после коррекции во вторник

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду вернулась выше уровня в тысячу долларов за тысячу кубометров после коррекции во второй половине дня вторника.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду достигала 83,4 евро за МВт.ч, или $1007 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Во вторник цена достигала исторического рекорда в $1040, но во второй половине дня скорректировалась ниже $950.

Причиной могла стать публикация номинации на прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа" на среду – она должна была восстановиться почти до максимума после единовременного падения в два раза. Однако вечером пришла обновленная информация о задании на прокачку по магистрали – она восстановилась только частично.

В понедельник по газопроводу "Ямал-Европа" прокачивалось 3,4 млн куб. м в час, во вторник поток упал до 1,5 млн куб. м в час (в "Газпроме" комментировали, что "это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов"), а в среду вырос только до 2,5 млн куб. м в час.

Глобальный драйвер европейской цены на газ – котировки СПГ в Азии – со вторника на среду также продолжили рост, заставляя Европу подтверждать конкурентный уровень цены.