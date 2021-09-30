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Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м

Цена газа в Европе перевалила за $1100/тыс. куб. м
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы в ожидании приговора, который вынесет зима проваленной кампании по закачке природного газа в хранилища региона.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт/ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Прошлым вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $23 и достиг $1071 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Европа ICE Futures

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