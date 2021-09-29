Ставки сбора за вылов рыбы в РФ повысят в основном для экспортной продукции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ставки сбора за вылов водных биоресурсов в РФ будут повышены в основном на те виды рыбы и морепродуктов, которые отправляются на экспорт. На социально значимую продукцию они меняться не будут, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, кабинет министров обсуждает изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Отметив, что ставки не менялись более 16 лет, премьер заявил: "Это (введение новых ставок - ИФ) позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней. Причем ставки будут увеличены только на те виды рыбы и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт. А на социально значимые, такие как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, - останутся на прежнем уровне".

Кроме того, отметил он, правительство предусмотрело механизм предоставления льгот предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России.

"Согласно законопроекту, такие компании могут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на наших верфях. А вот экспортерам, которые предпочитают вывозить сырье за границу, придется платить в полном объеме", - сообщил Мишустин.

По его словам, планируется также расширить применение цифровых технологий в отрасли.

"С 1 сентября следующего года рыбопромысловые компании смогут получать разрешения на вылов в электронном виде. Также для них разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал, направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, - сказал он. - Рассчитываем, что эти изменения упростят ведение документации для рыболовецких компаний".