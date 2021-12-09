Губернатор Приморья попросил подмосковный бизнес не называть свои консервы "Приморскими"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил подмосковных производителей не называть словом "Приморской" рыбные консервы с подменной рыбой. Он высказал эту просьбу на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке.

На заседании речь зашла об уходе сайры от российских берегов далеко в океан и о связанных с этим проблемах с ее добачей и сокращением улова.

"К сожалению, это непредсказуемая популяция. Так было и с иваси в советское время, когда она уходила далеко (от российских берегов - ИФ). Также сейчас происходит и с сайрой, выпуск продукции с которой уже снизился. И это начали использовать определенные недобросовестные производители рыбных консервов, подменяя один продукт на другой. Так, в частности, в (подмосковном - ИФ) Домодедове обнаружены консервы, якобы, с сайрой, с надписью "Приморская". Но в этих банках вместо сайры находится сардина иваси. Тоже великолепная рыба, но это - не сайра. Нельзя один продукт, к которому привыкло население и доверяет ему, подменять другим", - сказал Кожемяко.

Он призвал бизнес уважать потребителя и подавать ему качественный и честный продукт.

"Если это консервы из сельди, то они и должна быть из этой рыбы, если сардина - то из сардины. У нас в Приморье успешно развивается бренд "Приобретай Приморское", мы продвигаем в его рамках местные качественные товары. Поэтому нам не безразлично, если люди приобретают товар с подменой", - заверил губернатор.

В ноябре 2021 года Роскачество (учреждено по распоряжению правительства) попросило Генпрокуратуру разобраться с недобросовестными производителями консервов из сайры, сообщив, что из проверенных 19 видов консервов из сайры 11 оказались с более дешевой селедкой иваси или тихоокеанской сельдью.