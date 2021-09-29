Помидоры в РФ за неделю подорожали более чем на 10%

С начала сентября цены на них выросли почти на 25%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Помидоры в РФ за неделю с 21 по 27 сентября подорожали на 10,1%, сообщил Росстат в среду.

Причем в 36 регионах недельный рост составил 10,1-28,3%.

Темпы роста ускорились. Неделей ранее они составляли 7,9%. С начала сентября помидоры стали дороже на 24,8%.

Как отмечает Росстат, плодоовощная продукция в целом за прошлую неделю, как и на предыдущей, подорожала на 0,3%. В частности, цены на огурцы повысились на 4,2% (на 7% неделей ранее), на картофель - на 1,8% (на 0,1%). Картофель в 31 регионе подорожал на 0,1-3%, в 28 - на 3,1-11,4%. В 3 субъектах цены не изменились, 15 - снизились на 0,1-3%, в 8 - на 3,1-8,2%.

В то же время цены на яблоки снизились на 2% (на 1,1% неделей ранее), на морковь - на 1,2% (на 3,1%), на капусту и лук - на 0,5% (на 0,6 %и 1,1% соответственно).

Так, цены на морковь в 48 регионах снизились на 0,1-4%, в 15 - на 4,1-9,7%. В 3 субъектах цены не изменились, в 19 - выросли на 0,1-4,8%.

По данным Росстата, с начала года морковь подорожала на 34,1%, капуста - на 86,9%, картофель - на 30,3%, лук - на 21,8%.

Как сообщает Минсельхоз, за неделю помидоры у производителей подорожали на 6,3%, огурцы - на 5,7%. "Это связано с традиционным сезонным фактором - окончанием периода овощей открытого грунта и переходом на продукцию из парников", - поясняет ведомство.

"Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта и начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках", - сообщил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По его словам, нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. "Во многих центральных и северо-западных России температура воздуха была ниже климатической нормы. В результате отопление в парниках пришлось включить рано, продукция стала дорожать более быстрыми темпами", - сказал он.

При этом он сообщил, что в зимних теплицах объем производства томатов за восемь месяцев вырос на 18% к аналогичному периоду прошлого, огурцов - на 2%. Продолжающийся рост производства позволяет сдерживать рост цен на эти категории плодоовощной продукции, сказал Глушков.