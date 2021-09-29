Недельная инфляция в РФ неожиданно взлетела до 0,3%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 21 по 27 сентября резко ускорилась до 0,29% с 0,10% с 14 по 20 сентября, 0,04% с 7 по 13 сентября, 0,07% с 31 августа по 6 сентября, 0,09% с 24 по 30 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата в среду.

Последний раз недельная инфляция превышала 0,2% в первую "тарифную" неделю июля, когда происходит ежегодная индексация тарифов на газ и электроэнергию.

С начала месяца инфляция к 27 сентября составила 0,49%, с начала года - 5,20%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция в 2021 году уже по состоянию на 27 сентября превысила показатель роста цен за весь 2020 год (4,9%) и всего на 0,6 п.п. ниже нового прогноза правительства на 2021 год, который оно утвердило на прошлой неделе в 5,8% (повысив с 5,0% в июльской версии прогноза).

При этом представитель Минэкономразвития, комментируя прогноз в 5,8% на 2021 год пояснял, что в министерстве закладывают в него рост цен по 0,3% в месяц в октябре-декабре.

Среднесуточная инфляция за 27 дней сентября составила 0,018% (за аналогичный период сентября 2020 года была среднесуточная дефляция - на уровне 0,002%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 27 сентября ускорилась до 7,25-7,26% с 6,96% на 20 сентября, 6,84% на 13 сентября, 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа. Последний раз годовая инфляция в РФ превышала 7,2% в июне 2016 года.

Таким образом, годовая инфляция идет выше ожиданий ЦБ - его глава Эльвира Набиуллина в середине сентября в интервью РБК говорила, что ожидает годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%". "Я бы не стала гадать (преодолеет ли инфляция отметку 7% - ИФ). Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре", - сказала глава ЦБ и выразила надежду, что "это действительно пиковые значения".

Ускорение инфляции зафиксировано вскоре после перечисления разовых выплат пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военным (по 15 тыс. рублей), произведенных в первой половине месяца.

Цены на продукты

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию выросли с 21 по 27 сентября на 0,3% (неделей ранее рост составлял также 0,3%). В том числе цены на помидоры подскочили на 10,1%, на огурцы - на 4,2%, на картофель - на 1,8%. В то же время подешевели: яблоки - на 2,0%, морковь - на 1,2%.

Значительно за неделю подрожали куриные яйца - на 3,5%, мясо кур - на 1,1%, говядина, свинина, молоко - на 0,6%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров значительно подорожали: спички - на 1,1%, зубные пасты, телевизоры, шампуни - на 0,7%, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла за неделю на 5,2%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 27 сентября также на уровне 7,26%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Продовольственная инфляция с 21 по 27 сентября составила 0,40% (0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%)", - отмечается в обзоре министерства.

"В сегменте непродовольственных товаров за исключением бензина рост цен составил 0,26% (0,07% неделей ранее). На отчетной неделе наблюдались повышенные темпы роста цен на электро- и бытовые приборы (0,4% после 0,2%), одежду и обувь (0,4% после 0,2%)", - говорится в докладе.

"В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,13% после дефляции в течение четырех недель подряд. Возобновился рост цен на услуги зарубежного туризма (3,0% после снижения на 2,4%) из-за удорожания поездок в Турцию", - отмечают в Минэкономразвития.

Сентябрьское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, сохранил в своем заявлении сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении от 10 сентября.

ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%. Следующая итерация уточнения прогноза пройдет на опорном заседании 22 октября.

Правительство на прошлой неделе повысило свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,0% до 5,8%, рассчитывая, что цены будут прибавлять по 0,3% в месяц в IV квартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции на 2021 год равняется 5,9%.