ЦБ счел, что недельные данные по инфляции в РФ сильно зашумлены

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Судить об устойчивых тенденциях в инфляции на основе недельных данных нельзя, так как они сильно зашумлены, считает Банк России.

"Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

По мнению регулятора, только после появления более полной информации о ценах можно будет судить о том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее - временные или постоянные.

ЦБ представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз по итогам очередного опорного заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 22 октября. "Как обычно, в опорные раунды мы обновим свои прогнозные расчеты с учетом поступающей информации, в том числе по инфляции", - напомнил регулятор.

Банк России в октябре планирует уточнить прогнозы, в частности, по инфляции и ВВП. "Мы будем уточнять в целом прогноз и по инфляции, и по ВВП в октябре во время опорного заседания. Действительно, пока мы видим, что инфляция складывается выше прогноза, но надо отметить, что в августе и в сентябре эти данные немного зашумлены в связи с сезонностью. А когда сдвинутая сезонность, требуется время для того, чтобы оценить ситуацию", - сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 сентября резко ускорилась - до 0,29% с 0,10% с 14 по 20 сентября. Последний раз недельная инфляция превышала 0,2% в первую "тарифную" неделю июля, когда происходит ежегодная индексация тарифов на газ и электроэнергию.

С начала месяца инфляция к 27 сентября составила 0,49%, с начала года - 5,20%.

Годовая инфляция, как следует из данных Росстата, на 27 сентября ускорилась до 7,25-7,26% с 6,96% на 20 сентября, 6,84% на 13 сентября, 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа. Последний раз годовая инфляция в РФ превышала 7,2% в июне 2016 года.

ЦБ ранее ожидал начала снижения годовой инфляции в IV квартале. В сентябре регулятор ждал ускорения годовой инфляции по сравнению с августом из-за эффекта базы. "Этот эффект базы в сентябре уйдет, и да, в октябре, наверное, мы ожидаем, что годовые показатели начнут снижаться", - отметила ранее Набиуллина.