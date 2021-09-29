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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry поднялся до максимума за 13 лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, достиг максимальной отметки за тринадцать лет - с сентября 2008 года.

Значение индикатора в среду взлетело на 4,7% - до 5197 пунктов, сообщает Trading Economics.

Рост индекса обусловлен общим восстановлением спроса в мире и различными перебоями в поставках, в том числе в связи с нехваткой судов. В портах выстраиваются очереди на погрузку/разгрузку из-за карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечают аналитики.

Подындекс стоимости аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в среду подскочил на 8,4% - до самой высокой отметки также за тринадцать лет.

Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, поднялась на 0,2% и достигла максимума с 12 июля.

Baltic Dry

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