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Хроника последних дней СССР

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, достиг максимальной отметки почти за 12 лет - с конца ноября 2009 года.

Значение индикатора в понедельник достигло 4304 пунктов, увеличившись за день на 0,7% (на 29 пунктов), сообщает Trading Economics.

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Рост индекса обусловлен общим восстановлением спроса на сырьевые товары и различными перебоями в поставках, в том числе в связи с нехваткой судов. В портах выстраиваются очереди на погрузку/разгрузку из-за карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечают аналитики.

Подындекс стоимости аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, увеличился в понедельник на 1% - до самой высокой отметки с декабря 2009 года.

Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, поднялась на 0,3% и достигла максимума более чем за две недели.

Baltic Dry

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