Техкомитет ОПЕК+ счел возможным придерживаться принятого плана наращивания добычи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду пришли к выводу, что участникам ОПЕК+ возможно придерживаться принятого в июле плана наращивания добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, техкомитет рассмотрел базовый отчет ОПЕК, а также консервативный, предусматривающий более низкий спрос на нефть, однако в обоих случаях эксперты прогнозируют дефицит нефти на рынке при сохранении намеченного ОПЕК+ плана.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК, который рассматривал техкомитет, в октябре мировое предложение нефти будет на 1,2 млн б/с ниже спроса, а в ноябре - на 900 тыс. б/с.

Дефицит предложения в 2021 г. ожидается на уровне 1,1 млн б/с - выше оценки прошлого месяца на уровне 900 тыс. б/с.

В 2022г рынок нефти может вернуться к профициту, когда предложение превысит спрос на 1,4 млн б/с. Согласно прогнозу прошлого месяца, избыток предложения ожидался на уровне 1,6 млн б/с, отмечает агентство.