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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ОПЕК+ задумались об увеличении добычи нефти сверх установленного плана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ обсуждают вариант увеличить добычу нефти сверх ранее установленного плана, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В июле министры ОПЕК+ договорились с августа увеличивать добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц, но также каждый месяц встречаться и обговаривать возможное отступление от плана в зависимости от рыночной ситуации.

Так, в ходе предстоящего заседания, сообщают источники, будет обсуждаться вариант увеличить добычу нефти в ноябре не на 400 тыс. б/с, а на 800 тыс., но в декабре не увеличивать производство.

ОПЕК+

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