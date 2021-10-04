В ОПЕК+ задумались об увеличении добычи нефти сверх установленного плана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ обсуждают вариант увеличить добычу нефти сверх ранее установленного плана, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В июле министры ОПЕК+ договорились с августа увеличивать добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц, но также каждый месяц встречаться и обговаривать возможное отступление от плана в зависимости от рыночной ситуации.

Так, в ходе предстоящего заседания, сообщают источники, будет обсуждаться вариант увеличить добычу нефти в ноябре не на 400 тыс. б/с, а на 800 тыс., но в декабре не увеличивать производство.