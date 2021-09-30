ВТБ в августе заработал 30,5 млрд рублей по МСФО

В целом за восемь месяцев чистая прибыль ВТБ составила 231,4 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе составила 30,5 млрд рублей, совокупный финансовый результат за восемь месяцев - 231,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рентабельность капитала ВТБ в августе составила 17,4%, в целом за восемь месяцев - 18,2%.

В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

"Август дал нам достаточно серьезную добавку к прибыли (...) Это рекорд с точки зрения прибыли и возврата на капитал за всю историю группы ВТБ", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Чистые процентные доходы группы в январе-августе выросли на 22%, составив 418,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа не изменилась по сравнению с августом и составила 3,8% годовых.

"У нас свыше 60% корпоративных кредитов в рублях выдано по плавающей ставке, поэтому повышение ключевой ставки Банка России автоматически увеличивает процентные доходы по кредитам с плавающей ставкой. А в пассивах у нас есть по сути тенденция прошлого года, когда клиенты, преимущественно розничные, мигрируют в текущие накопительные счета, и там есть возможность сдерживать. И все банки сдерживают в России переоценку пассивной стороны. Поэтому активная сторона переоценилась вверх, пассивная - сдерживается, и поэтому чистая процентная маржа удерживается на стабильном уровне, позволяет демпфировать повышение ключевой ставки Банка России", - пояснил Пьянов.

Чистые комиссионные доходы ВТБ показали прирост на 34,3% за восемь месяцев, до 112,5 млрд рублей.

Расходы на резервы в августе сократились до 6,2 млрд рублей с 19,2 млрд рублей годом ранее. В целом за восемь месяцев объем созданных провизий составил 69,7 млрд рублей против 181,8 млрд рублей в январе-августе прошлого года, в результате стоимость риска снизилась до 0,8% с 2,1%. "По сути та волна дорезервирования сходит на нет: и корпоративные, и розничные заемщики ведут себя очень примерно с точки зрения платежной дисциплины", - указал Пьянов.

Вместе с тем ВТБ пока не распускал макропоправку, созданную в 2020 году на фоне ухудшения ситуации в экономике.

Расходы группы на содержание персонала и административные расходы в августе выросли на 7,9%, а в целом за восемь месяцев - на 6%, составив 180,7 млрд рублей.

Кредитный портфель группы в августе вырос на 1,8%, с начала года - на 9,1%, составив 14,4 трлн рублей. Розничный портфель кредитов вырос на 1,8%, такую же динамику показал корпоративный кредитный портфель. Доля NPL в кредитном портфеле за месяц не изменилась, составив 4,8%.

Средства клиентов в августе увеличились на 0,6%, а с начала года на 17,2%, до 15 трлн рублей.