Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $78 за баррель, раллирует газ), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8% во главе с бумагами "Интер РАО".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4083,87 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1769,67 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 72,71 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+3,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1%), UC Rusal (+1%), ВТБ (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), расписки Ozon (+0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Московской биржи (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Цены на газ в Европе

Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы в ожидании приговора, который вынесет зима проваленной кампании по закачке природного газа в хранилища региона. Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт.ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе составила 30,5 млрд рублей, совокупный финансовый результат за восемь месяцев - 231,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" возросла волатильность ГДР Ros Agro: расписки на старте торгов взлетели до 1187,6 рубля за штуку (+10,6%), однако быстро упали до 1055,4 рубля (-1,7%) на фоне известий, что цена размещения бумаг в рамках SPO оказалась ниже рынка - $13,88 за штуку, при этом объем был увеличен до 14,7%.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в четверг выглядит нейтральным - растут фьючерсы на S&P 500, цены на нефть Brent незначительно снижаются, но и те, и другие остаются внутри торгового диапазона среды.

Власти Китая призвали местные банки поддержать рынок недвижимости страны. Акции China Evergrande отреагировали на эту новость ростом, после чего быстро подешевели. Компания вновь не смогла провести платеж объемом $47,5 млн, срок которого наступил 29 сентября. Долг Evergrande перед нерезидентами составляет почти $20 млрд, и в прошлый четверг она просрочила купонный платеж объемом $83,5 млн по другим облигациям.

Для продолжения роста рынку акций РФ может потребоваться более продолжительная консолидация, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает умеренного роста индекса МосБиржи.

Коррекционный настрой на мировых рынках заметно ослаб к концу среды. Стабилизации настроений способствовали как статистика по США (отложенные продажи жилья выросли на 8%, недельные данные по рынку энергоносителей указали на устойчивость спроса), так и одобрение Палатой представителей Конгресса США инициативы о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря. Хотя вероятность прохождения последней в Сенате, судя по комментариям экспертов, под большим вопросом, решимость законодателей не допустить техдефолта позитивно встречена инвесторами.

В четверг на мировых рынках преобладает умеренно позитивный настрой. Биржевые индексы в Азии подрастают, отыгрывая не содержащие негативного сюрприза данные по деловой активности в КНР за сентябрь (заметно вырос, вернувшись в зону роста активности, официальный PMI в секторе услуг - его значений составило 53,2 пункта), ощутимо растут фьючерсы на американские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов завершить квартал и финансовый год в США на позитивной ноте. Стабилизация внешнего фона носит локальный характер, так как оснований для заметного и устойчивого улучшения настроений на глобальных рынках пока нет, считает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается подрасти в начале торгов, но останется в диапазоне 4050-4090 пунктов - улучшение настроений на глобальных фондовых рынках не выглядит прочным, нивелируясь невнятной динамикой цен на нефть и ухудшением технической картины по российскому рынку, полагает Локтюхов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,3%: Nasdaq (-0,2%) снизился по итогам четвертых торгов подряд, но выросли Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,2%).

Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Инвесторов также беспокоит нерешенный вопрос относительно повышения лимита госдолга США. Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Ситуация в Азии

В четверг в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%) на фоне свежей статистики из Китая, Японии и Южной Кореи.

Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая сократился в сентябре впервые с февраля 2020 года и составил 49,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 50,1 пункта.

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group теряют в цене 21,5% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям. По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1%, сообщает Trading Economics. Объем промпроизводства в Японии в августе уменьшился по итогам 2-го месяца подряд - на 3,2% в помесячном выражении, а относительно августа 2020 года показатель вырос на 9,3%.

Объем промышленного производства в Южной Корее в августе вырос на 9,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 7,7% в июле. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали менее существенный рост - на 8,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо проседают после публикации накануне доклада Минэнерго США, показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,47 за баррель (-0,2% и -0,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $74,65 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,15 млн), запасы бензина увеличились на 193 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), дистиллятов - на 384 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,4 млн).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в четверг.