Действующий контракт Молдавии с "Газпромом" продлен на месяц

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Действующий контракт на поставку газа в Молдавию до завершения переговоров о новом контракте с "Газпромом" продлен на один месяц. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на 1 месяц", - написал Спыну на своей странице в фейсбуке.

Действующий контракт был подписан в 2006 году сроком на пять лет, после чего ежегодно продлевался. Он истекает 30 сентября.

Ранее председатель правления АО "Молдова-газ" Вадим Чебан заявил "Интерфаксу", что переговоры ведутся, а действующий контракт с "Газпромом" на поставку в Молдавию газа будет продлен до конца сентября. Говоря об участии правительства, которое является одним из акционеров "Молдова-газ", он отметил, что администрация предприятия регулярно информирует правительство о ходе переговоров с "Газпромом".

Источники в правительстве Молдавии сообщили "Интерфаксу", что на следующей неделе Спыну и руководство компании "Молдова-газ" проведут в Санкт-Петербурге переговоры с Алексеем Миллером и другими руководителями "Газпрома". По итогам переговоров будут согласованы цены на газ для Молдавии и принято окончательное решение о продлении договора.

АО "Молдова-газ" является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, а также транзит природного газа на Балканы. Распределение акций в АО "Молдова-газ" таково: 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому" (более 6,6 млн акций); 35,33% – правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности (4,7 млн акций); 13,44% – Приднестровью, в лице Комитета по управлению имуществом (1,79 млн акций); еще 1,23% приходится на юридических и физических лиц, миноритарных акционеров.

С учетом Приднестровья Молдавия в среднем потребляет за год 2,8 млрд кубометров газа. Доля потребления правобережной части Молдавии составляет 1,1 млрд кубометров. Долг Приднестровья за природный газ превысил уже $7 млрд. Несмотря на оплату потребленного газа промышленными и бытовыми потребителями, власти региона аккумулируют эти деньги на так называемом газовом счете. Этими средствами покрывается дефицит бюджета самопровозглашенной республики, размер которого достигает 45-50%.