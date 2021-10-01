Новый "газовый год": единый хаб в Германии, новые пути газа в Венгрию, полупустой "Ямал-Европа" и рекордные цены

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый "газовый год" начинается в отрасли с 1 октября. Первые газовые сутки нового года наступают в России в 10:00 МСК, в Европе - в 06:00 CEST.

В северном полушарии начинается зимнее полугодие, которое является для газовиков самым ответственным периодом времени. С 1 октября по 30 сентября следующего года заключаются контракты на бронирование газотранспортных мощностей на год и более.

Германия

С 1 октября 2021 года две основных рыночных зоны главного газового рынка Европы - Германии Gaspool (Север и Восток страны) и NetConnect Germany (Юг ФРГ) объединяются в одну - Trading Hub Europe (сокращенно THE).

Создается крупнейший в Европе физический газовый хаб с доступом как к сетям транспортировки высококалорийного газа (H-газа - это в том числе и российский газ) и низкокалорийного (L-газа - газ с месторождений на севере Германии и Нидерландов). Ожидается, что слияние может повысить ликвидность хаба в Германии по отношению к площадке TTF в Нидерландах.

С июля "Газпром экспорт" на своей электронной торговой платформе продает в том числе с поставкой виртуальной торговой площадке Trading Hub Europe (THE VTP).

Польша

В сентябре также закончилось годовое бронирование "Газпромом" польского участка газопровода "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в Германию). На фоне наличия долгосрочного контракта с Украиной и приоритета загрузки газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" пока что "Ямал-Европа" в логистике "Газпрома" выполняет балансирующую или замыкающую роль.

На 2021/22 газовый год "Газпром" не делал долгосрочного бронирования этой магистрали, предпочитая пока бронирование на месяц. На октябрь "Газпром" забронировал мощности "Ямала-Европы" на входе в ГТС ФРГ в 1,3 млн куб. м в час при том, что в этом году труба прокачивала до 3,5 млн куб. м в час.

Венгрия

С 1 октября начнет действовать новый контракт на поставку российского газа в Венгрию - через "Турецкий поток" и Сербию, а также через Австрию - в обход Украины. Подписание контракты вызвало жесточайшую критику со стороны Киева. При этом объем нового контракта составляет 4,5 млрд куб. м газа в год при том, что в 2020 году страна купила у "Газпрома" 8,637 млрд куб. м газа.

На месяц раньше - уже с сентября транзит российского газа через Украину ограничен бронированием по долгосрочному договору (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки). На сентябрь и на октябрь "Газпром" не покупал дополнительные транзитные мощности через Украину.

Ранее в этом году российский концерн бронировал дополнительно твердые транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки. Аукционы бронирования транзитных мощностей через Украину являются важными триггерами котировок цен на газ в Европе в условиях нынешнего дефицита.

Европа

В октябре начинается сезон отбора газа из подземных хранилищ. Конкретный срок начала расходования запасов зависит от погоды, но средний срок перехода от нетто-закачки к нетто-отбору за последние годы находится в районе 20 октября. В этом году закачка может продолжиться дольше обычного, так как запасы находятся на минимальном за историю уровне.

По итогам газовых суток 29 сентября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 74,71%. Это на 14,79 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. В сентябре темпы закачки газа в ПХГ стараются обогнать среднемноголетние значения (текущее соотношение +7%), однако этого совершенно недостаточно для доведения запасов в ПХГ до уровня, хотя бы близко соответствующего показателю прошлых лет. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре снижается к прошлогоднему уровню на 9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Спотовые цены на газ в Европе тем временем подобрались к уровню в $1200 за тысячу кубометров.

Китай и Турция

С наступлением нового квартала изменятся цены поставок тем покупателям, у которых цена по формуле меняется поквартально. К таким покупателям российского газа относится Китай и второй по объему импорта крупнейший импортер российского газа - Турция.

В третьем квартале 2021 года Китай платил "Газпрому" по $171 за тысячу кубометров, цена IV квартала станет публичной в декабре.