Сбер снизил ставки по "Дальневосточной ипотеке" до 0,1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбер снижает ставку по программе "Дальневосточной ипотеки" до 0,1% для всех, кто подаст заявку с 1 октября по 1 ноября, сообщили в банке.

"Эта акция позволит зафиксировать низкую ставку на 90 дней и исполнить мечту о собственном жилье уже к Новому году", - пояснил Николай Васев, директор дивизиона "ДомКлик".

Ставка на этот период снизится на 0,9 п. п. - с 1% до 0,1%.

Льготный кредит по программе "Дальневосточная ипотека" могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

По ставке от 0,1% кредит "Дальневосточная ипотека" предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, а первоначальный взнос - от 15%.