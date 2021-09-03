ВТБ отметил двукратный рост спроса на "дальневосточную ипотеку" после обнуления ставок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - За первые сутки после обнуления ставок по "дальневосточной ипотеке" клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные кредиты в два раза по сравнению с предыдущими днями на этой неделе, сообщили в пресс-службе банка.

"Первую сделку по ставке 0,1% мы уже провели для молодой семьи в Уссурийске", - сказал через пресс-службу заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Соглашение о снижении ставки до 0,1% для клиентов ВТБ было подписано банком накануне с Минвостокразвития России в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

"Мы рассчитываем, что спрос на программу и дальше будет расти, в том числе за счет возможного расширения ее параметров для социальных категорий населения. Ранее мы уже предлагали распространить государственные программы поддержки граждан на социально важные профессии - например, врачей, учителей", - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

3 сентября президент Владимир Путин сообщил о планах расширить программу льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока.

"С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для многих семей и тех, кто строит свой дом в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар". Около 24 тысяч семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита", - сказал он.

По его словам, "есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счёт других категорий и других специалистов нужных на Дальнем Востоке".

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока, оператором которой выступает ДОМ.РФ, была запущена по поручению президента в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.