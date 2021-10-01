Путин поручил изучить возможность повышения порога ФНБ для инвестирования с 7% до 10% ВВП

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого они могут направляться на инвестиции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что до достижения этого уровня не допускается размещение средств фонда в иные финансовые активы, за исключением перечня инфраструктурных проектов, утвержденного после 1 октября 2021 года, в объеме, не превышающем 2,5 трлн рублей.