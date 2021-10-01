Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин поручил изучить возможность повышения порога ФНБ для инвестирования с 7% до 10% ВВП

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого они могут направляться на инвестиции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что до достижения этого уровня не допускается размещение средств фонда в иные финансовые активы, за исключением перечня инфраструктурных проектов, утвержденного после 1 октября 2021 года, в объеме, не превышающем 2,5 трлн рублей.

ФНБ Владимир Путин

Новости

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Five9 и Zoom отказались от сделки по слиянию на $15 млрд

Цена газа в Европе достигла почти $1200/тыс. куб. м

Цена газа в Европе достигла почти $1200/тыс. куб. м

ВТБ зафиксировал резкий рост кибератак в сентябре

Московская биржа и "Интерфакс" автоматизировали классификацию бумаг для частных инвесторов

Киев сообщил о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

Киев сообщил о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

Рубль утром слабеет к доллару и евро после завершения налоговых платежей сентября

Рубль утром слабеет к доллару и евро после завершения налоговых платежей сентября

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября повышена до $227,2 за тонну

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются в РФ с 1 октября

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются в РФ с 1 октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });