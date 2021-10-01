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Минфин РФ увидел риски устойчивости бюджета к началу 2030-х из-за энергоперехода

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Увеличение планки накопления средств в Фонде национального благосостояния необходимо в связи с тем, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности РФ уже в сравнительно близкой перспективе, считает Минфин.

В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств ФНБ, сверх которого они могут направляться на инвестиции. До достижения этого уровня предлагается не допускать размещения средств фонда в иные финансовые активы, за исключением утвержденного после 1 октября 2021 г. перечня инфраструктурных проектов в объеме не выше 2,5 трлн рублей.

Мотивы такого предложения Минфин изложил в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"В средне-/долгосрочном периоде вероятно усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной ценовой волатильности. В целях оценки устойчивости государственных финансов к стрессовым сценариям было проведено стресс-тестирование бюджетных параметров - в том числе в зависимости от траектории энергоперехода. Результаты стресс-тестирования отражают, что в случае реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов вопрос устойчивости федерального бюджета может встать уже в начале 30-х годов. В этом свете к инвестированию дополнительных конъюнктурных доходов, накапливаемых в период относительно высоких цен, необходимо подходить особенно аккуратно. В целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом, минимальный уровень ликвидных резервных активов предлагается довести до уровня 10% ВВП", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Минфина.

Минфин РФ

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