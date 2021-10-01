"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" начал в пятницу поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии, сообщила компания.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", - отмечается в сообщении.