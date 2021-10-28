В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в четыре раза ниже стоимости российского, сообщил председатель Комиссии по энерго- и водному регулированию (КЕВР) Болгарии Иван Иванов.

Иванов, слова которого приводят болгарские СМИ, на открытом заседании по ценам на природный газ на ноябрь, сообщил, что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного 1 млрд кубометров природного газа в год.

Глава Bulgargaz Николай Павлов, в свою очередь заявил, что Болгария не может свободно выбирать, откуда и когда импортировать азербайджанский газ. По его словам, из-за незавершенности строительства интерконнектора Болгария-Греция (IGB), Bulgargaz импортирует газ по альтернативному маршруту, согласованному с Азербайджаном.

Павлов также отметил, что "все ценовые преимущества азербайджанского газа и газа от других поставщиков - в пользу потребителей".

Ранее заместитель вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков заявил, что Болгария в июле 2022 года сможет получить азербайджанский газ посредством IGB.

Болгария в рамках стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз зарезервировала 1 млрд кубометров в год на основании 25-контракта между Bulgargas и компанией SOCAR.

Сейчас азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.