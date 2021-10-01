Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Евро подорожал на 19 копеек, доллар подешевел на 4,5 копейки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Кура доллара растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, курс евро уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в пятницу вечером.

К 19:00 доллар подешевел на 4,5 копейки, до 72,69 рубля. Евро подорожал на 19,25 копейки, до 84,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 6,2 копейки - до 77,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и заметно уменьшил темпы снижения к евро на вечерних торгах. Рублевые пары следуют за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке, поддержку рублю также оказывает возобновившая рост нефть. Инвесторы продолжают анализировать внешние сигналы, при этом в центре их внимания остается вопрос потолка госдолга США, а также данные американской макроэкономической статистики.

Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря текущего года, а вслед за этим его одобрила Палата представителей Конгресса США и подписал президент США Джо Байден. Это позволит отодвинуть решение проблемы лимита госдолга, однако лишь на короткое время.

Между тем, как заявил лидер демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, законопроект об отмене потолка госдолга будет рассматриваться лишь на следующей неделе. Ранее на неделе министр финансов Дженет Йеллен говорила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В 2019 году Конгресс заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее значительное, чем ожидалось, повышение доходов американцев в августе при более существенном скачке расходов. Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с июлем, расходы увеличились на 0,8%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе вырос на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, максимальными темпами с 1991 года.

Экономика США достаточно окрепла для того, чтобы ФРС начала постепенный отказ от стимулирующих мер, которые помогли избежать коллапса во время пандемии COVID-19, между тем заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

По его словам, экономика восстановилась даже быстрее, чем он ожидал, и достигла цели Федрезерва по "существенному прогрессу". В связи с этим ФРС должна начать сворачивание программы покупки активов, сообщило агентство MarketWatch.

Бостик, который в текущем году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС, повторил, что ждет первого повышения ключевой ставки ФРС в конце 2022 года. Он также прогнозирует три повышения ставок в 2023 году.

Глава ФРБ Атланты выразил опасения, что усиление инфляции в стране может продлиться из-за нехватки сырья и запчастей. Бизнес повышает цены из-за того, что его расходы растут, отметил он.

Цены на нефть вернулись к росту после снижения в ходе торгов в пятницу. К 19:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,27% - до $78,39 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,16% - до $75,15 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Ранее на этой неделе в ОПЕК сообщили, что для удовлетворения растущего спроса нефтегазовому сектору потребуется около $11,8 трлн к 2045 году.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,73 копейки, до 72,9215 рубля, и увеличил курс евро на 15,27 копейки, до 84,4577 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 22,3 копейки по отношению к четвергу и составил 72,9511 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 21,39 копейки и составил 72,975 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 496,135 млн, из которых $684,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 811,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 24,13 копейки, до 84,5338 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 25,57 копейки и составил 84,5742 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 548,321 млн евро, из которых 152,138 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 396,183 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. каждая - до 7,57% и 7,6% годовых соответственно.

Мосбиржа Brent WTI ФРС США Конгресс ОПЕК

Новости по теме

Новости

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Мировой дефицит газа опасен для Британии из-за недостатка хранилищ в стране

Минфин РФ увидел риски устойчивости бюджета к началу 2030-х из-за энергоперехода

Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по газовым контрактам

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });