Российские биржевые индексы снизились на 0,4%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций скорректировался после роста в конце сентября, игроки фиксировали прибыль на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 4100 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" после SPO девелопера.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 4086,99 пункта. Индекс РТС снизился также на 0,4%, до 1771,5 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар подешевел на 5 копеек, до 72,68 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,2-1,4%, доллар подешевел на 4 копейки.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" упали в пятницу на 9,8% - до 1268,8 рубля. Объем SPO "ПИКа" был увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

Также подешевели акции "НЛМК" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), Polymetal (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -1,4% "префы"), "Северстали" (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,2%), UC Rusal (+1,8%), расписки TCS Group (+1,8%), "ММК" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

ПАО "Интер РАО" с 1 октября увеличило вдвое (к октябрю 2019 и 2020 годов) объем поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании этой страны, сообщил российский энергохолдинг.

Ранее "Интер РАО" сообщало, что Китай обратился к компании с просьбой увеличить поставки электроэнергии в страну в связи с ее дефицитом в северных провинциях. Его причиной стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

В 2020 году объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). За первое полугодие 2021 года поставки сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 млрд кВт.ч.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-1,6%, при этом худшую динамику за месяц с марта 2020 года продемонстрировали индикаторы S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,3%). Dow Jones в сентябре опустился на 4,3%, что стало худшей месячной динамикой с начала 2021 года.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), в Европе вечером преобладает снижение (индексы CAC 40, DAX и FTSE теряют 0,04-0,8%), но растут Штаты (основные индексы прибавляют 0,2-0,8%).

Палата представителей Конгресса США в четверг во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. После этого документ подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Доходы населения США в августе выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%, а расходы выросли на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,6%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пункта при прогнозах снижения до 59,6 пункта с августовских 59,9 пункта. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 72,8 пункта. Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт и аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $78,69 за баррель (+0,5% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $75,28 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (-12%), ПАО "МГТС" (-8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-6,2%), "Распадской" (-5%), "Квадры" (-3,5%), "Иркутскэнерго" (-3%), ПАО "Таттелеком" (-2,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+10,5%), ПАО "Левенгук" (+7,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+6,7% и +10,2% "префы"), банка "Уралсиб" (+6,2%), "Трубной металлургической компании" (+5,9%), "ВСМПО-Ависма" (+5,7%), ГДР Ros Agro (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,95 млрд рублей (из них 15,32 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,2 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").