Минсельхоз предложил ввести с февраля отдельную квоту на экспорт пшеницы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает ввести с 15 февраля 2022 года отдельную квоту на экспорт пшеницы в рамках общей зерновой квоты, чтобы предотвратить новый виток роста цен. Как пишет "Коммерсантъ", об этом замглавы ведомства Оксана Лут сообщила на совещании с членами Союза экспортеров зерна 30 сентября.

Как было сказано на совещании, Минсельхоз ожидает урожай зерна в этом году на уровне 127 млн тонн, а экспорт - 34,5-35 млн тонн, включая 31,5 млн тонн пшеницы, из которых 14 млн тонн придется на вторую половину сезона, январь-июнь 2022 года. От остатков этого объема к 15 февраля и сформируют размер квоты на вывоз пшеницы.

В 2021 году с 15 февраля по 30 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС был ограничен общей квотой в 17,5 млн тонн. По оперативным таможенным данным, с 1 июля по 23 сентября из России экспортировали 9,9 млн тонн зерновых, включая 8,4 млн тонн пшеницы, что на 22% и 19,2% ниже, чем годом ранее.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил "Коммерсанту" информацию о совещании. По его словам, единственное планируемое нововведение - в рамках общей квоты, скорее всего, будет рассчитан объем под экспорт пшеницы исходя из потребностей внутреннего рынка к началу 2022 года. Он подчеркнул, что квота будет введена на все зерновые в те же сроки и по тому же принципу распределения между участниками (на основании объемов поставок в первую половину сезона). В Минсельхозе вопрос регулирования экспорта комментировать не стали.

Лут также сообщила о намерении ввести в 2022 году субсидирование перевозки зерновых из южных регионов в центр страны.

В Минсельхозе подтвердили, что подготовили проект постановления правительства, которым предусмотрена перевозка зерновых по льготному тарифу из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Ростовской областей в регионы, пострадавшие к июлю 2022 года от неблагоприятной погоды.