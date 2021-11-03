Минсельхоз распределит квоты на экспорт зерна по образцу прошлого года

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует сохранить исторический принцип при распределении квоты на экспорт зерна.

"Будем определять ее (квоту - ИФ) точно так же, как в прошлом году. Она будет разбита по компаниям. И общий объем (квоты- ИФ) будет, безусловно, определяться, исходя из того объема экспорта, который будет обеспечен в первом полугодии сезона, то есть до 1 января 2022 года", - заявила телеканалу "Россия 24" замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, квота будет определяться с учетом потребностей внутреннего рынка. На эти цели требуется порядка 80 млн тонн. "Мы считаем наш баланс и определяем, какой допустимый объем экспорта возможен в этом сезоне", - сказала она.

В 2021 году квота на экспорт зерна действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой демпфер").

В этом сезоне, который начался 1 июля 2021 года, Минсельхоз предлагает в рамках общей зерновой квоты выделить отдельную квоту на экспорт пшеницы.

Как заявлял в начале октября директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов, в 2022 году экспортная квота может быть также введена на период с 15 февраля по 30 июня.